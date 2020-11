I 12 år har Jamie Spears (68) hatt kontroll på datteren Britney Spears’ eiendommer og verdier, grunnet 38-åringens helsetilstand. Nylig tok artisten saken til retten, i ønske om å overta ansvaret for verdiene selv. Spears tapte søksmålet og ansvaret forblir i farens hender. Ifølge artistens advokat er Spears redd for faren sin, og de to skal ikke ha hatt kontakt på lang tid, skriver BBC.

– Hun frykter ham og kommer ikke til å opptre som artist så lenge han forblir i rollen, sa hennes advokat Vivian Thoreen etter høringen tirsdag.

Ifølge Jamie Spears’ advokat handler han alltid i datterens favør, og har gått med på at datterens selskap Bessemer Trust deler ansvaret med ham fremover.

Britney Spears med sine sønner Jayden og Preston i 2013. Hun mistet foreldreretten over guttene i 2008, men har besøkt dem ofte opp gjennom årene. Foto: Jordan Strauss / AP/NTB

Det var i 2008 at Britney Spears skrev ansvaret for hennes verdier og karrierevalg over på sin far. Da hadde Spears nylig mistet foreldreretten til sine to barn, Jayden James og Sean Preston. Foreldreretten gikk til hennes tidligere ektemann Kevin Federline.

I tillegg til å styre datterens økonomi og karriere har faren hatt kontroll på hvem som får besøke datteren og all kommunikasjon med hennes leger og behandlere. I løpet av denne perioden har Britney Spears gitt ut tre album, opptrådt med sitt faste show i Las Vegas og vært dommer på amerikanske X Factor.