Skuespiller (30) skutt og drept i Texas

Drapet skjedde utenfor kjærestens leilighet i Grand Prairie, ved Dallas i Texas natt til søndag, ifølge The New York Times . Politiet bekrefter i en pressemelding at de etterforsker drapet og at motivet for angrepet er ukjent. De etterlyser tips i saken.

Ett av de siste bildene Eddie Hassell la ut på Instagram. Skuespilleren ble drept natt til 1. november. Foto: eddie_hassell/Instagram

Ifølge Independent ble et kjøretøy tatt fra stedet og senere funnet av politiet. En av teoriene er at Hassell ble skutt da han forsøkte å stoppe biltyveriet. Han ble fraktet til et lokalt sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Hassell kommer fra Corsicana i Texas, men flyttet til Los Angeles da han var 11 år for å jakte drømmen om å bli skuespiller. Han er mest kjent for sine roller i filmene The Kids Are All Right (2010) og i filmen Jobs, om Apple-gründeren Steve Jobs i 2013.

Hassell har også dukket opp i flere tv-serier som Bones, Surface og Jimmy Kimmel Live.