– Jeg er fryktelig lei meg for at vi på grunn av dagens usikre situasjon er nødt til å avlyse «Sissels Jul 2020». Det er leit både overfor mitt trofaste publikum, mine musikere og mitt crew, sier hun i en pressemelding gjengitt i VG.

Årsaken som oppgis er restriksjonene og usikkerheten rundt covid-19.

Regjeringen holder på en øvre grense på 200 publikummere, noe som får store konsekvenser for artister som opptrer i større kulturhus og konserthus.

Kurt Nilsens manager Jan Fredrik Karlsen sa nylig til VG at man teller på knappene der i gården også.

– Vi hadde et håp om at det ble åpnet for 500 mennesker, men med den siste smittebølgen må vi nok forholde oss til at det bare blir 200, sa Karlsen i august til VG. Avisen hadde regnet på at billettinntektene ville synke fra 25 millioner kroner til 2,5 millioner kroner med antallsrestriksjonen, et tall Karlsen bekreftet.

– Samtidig må vi huske på at både for artister, musikere og andre er julekonsertene for høysesong å regne. Mange livnærer seg på hva de får inn i denne perioden, minnet den erfarne manageren om.

NRK meldte i forrige uke at julekonsertene til de profesjonelle artistene selger vanligvis rundt 800.000 billetter og omsetter for 150 millioner kroner.