Red Hot Chilli Peppers-gitarist (64) død

– Vi i RHCP-familien ønsker Jack Sherman en rolig seilas i til det hinsidige, for han har forlatt denne verden, skrev bandet selv på Instagram.

Sherman medvirket på bandets debutplate «The Red Hot Chilli Peppers» i 1984 og skrev sanger til oppfølgeren «Freaky Styley» fra 1985. Innen denne platen skulle spilles inn var han erstattet av Hillel Slovak.

– Jack spilte på vårt debutalbum så vel som vår første turne i USA. Han var en unik fyr og vi takker ham for alle de gode stundene, de dårlige og alt imellom, skriver bandet.

Selv om det er bred enighet om at Sherman kom med betydelige bidrag til bandet, sto hans navn ikke på listen over medlemmer da bandet ble innlemmet i Rock & Roll Hall of Fame i 2012. Dødsårsaken er fortsatt ikke kjent.