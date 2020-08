«Gul bok» fikk Abid Raja til å strigråte

I en følelsesladd Facebook-oppdatering torsdag skriver kulturministeren og lederkandidaten i Venstre om leseøkta.

«Var ikke mulig å holde tårene tilbake sittende på flyet», skriver han.

«Boken bringer fram følelser som har måttet bli gjemt vekk, bort fra hukommelsen, for å kunne gå videre, for å fungere. Boken presser frem minner fra ungdomstid, oppvekst – kostnaden med klassereisen – den ubeskrivelig krevende klassereisen!» fortsetter han.

Raja forteller at han riktignok bare er kommet til side 48 i boken.

«Men på denne flyturen har jeg blitt en større gutt, nå tør jeg å innrømme at jeg har strigrått.»

«Gul bok» er Shakars andre bok. Boktittelen spiller på et av de sentrale dokumentene i statsbudsjettet, og finansminister Jan Tore Sanner (H) fikk tidligere denne uka boken i gave av statsminister Erna Solberg (H) for at han og kollegaene i Finansdepartementet skulle få lese om «menneskene bak tallene».

Shakar ga i 2017 ut «Tante Ulrikkes Vei», som han fikk Tarjei Vesaas' debutantpris for.