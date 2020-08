Prins Harry og hertuginne Meghan har bosatt seg i Santa Barbara

Paret flyttet inn i juli og har «funnet seg til rette med privatlivet i nabolaget», sier en talsperson til nyhetsbyrået AFP uten å nevne hvor paret har bosatt seg.

Hertugen og hertuginnen av Sussex, som trakk seg fra de kongelige pliktene ved det britiske kongehuset tidligere i år, har tidligere bodd i Meghans hjemby Los Angeles. Der havnet de etter kort tid i en rettslig konflikt med fotografer som hadde knipset bilder av deres sønn Archie.

Ifølge People og Page Six ligger parets nye hus i den velstående byen Santa Barbara, om lag 150 kilometer nordvest for Los Angeles.

– Det er her de vil oppdra Archie og hvor de håper å leve et så normalt liv som mulig, sier en anonym kilde til Page Six.

