Glee-stjernen Naya Rivera (33) funnet død

Mandag gjorde Ventura-politiet likfunn i Lake Piru i California, hvor Naya Rivera forsvant fra en båttur med sin sønn onsdag 8. juli. Under en pressekonferanse sent mandag kveld norsk tid bekrefter de at det er Rivera de fant.

Politiet mistenker ikke noe kriminelt, og anser hendelsen som en drukningsulykke.

Riveras sønn, 4-årige Josey, ble funnet alene i båten 8. juli. Han fortalte til politiet at moren hadde lagt på svøm i sjøen og ikke kommet tilbake, og uttalte at han «så moren forsvinne under vannet», skriver blant annet BBC.

Lake Piru er 5,018 km² stor, og søket har vært intensivt og tidkrevende. Mye trær og busker vokser under vannet i innsjøen, som har vært et utfordrende moment i søket. Både helikoptre, ekkolodd, dykkere, hunder og fjernstyrte ubåter utstyrt med kameraer har blitt tatt i bruk.

Rivera er mest kjent for sin rolle som Santana Lopez i den amerikanske tv-serien Glee.

Se også: Her drar Rivera og hennes fire år gamle sønn på båttur. Få timer senere ble gutten funnet alene i båten: