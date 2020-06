TV 2 innstilt på langvarig konflikt med Telia/Get

Situasjonen virker om mulig mer låst en uke etter at TV 2 sa at partene var enige om å forlenge dagens avtale midlertidig på samme vilkår. Det ble da gjort slik at de over 1 million berørte seerne skulle kunne få TV-kanalene tilbake under forhandlingene.

Torsdag ettermiddag kom TV 2, ifølge Telia/Get, med sitt formelle svar: «Vi anser en midlertidig forlengelse som uaktuelt, og innstiller oss på en langvarig forhandling.»

Telia: TV 2 nekter oss

Ifølge Telia får de ikke sende TV2s kanaler så lenge forhandlingene pågår.

– Det beklager vi sterkt, og det er synd at TV 2 likevel ikke vil ha en midlertidig løsning der seerne får tilbake TV 2, sier kommunikasjonsdirektør i Telia Norge Henning Lunde i en epost til NTB.

– Vi står i den beklagelige situasjonen at TV 2 i dag formelt sa nei til vårt tilbud om at TV-seerne kan få tilbake TV-kanalene mens TV 2 og Telia forhandler videre for å bli enige om en langsiktig avtale. I en uke har vi forsøkt å få TV 2 til å godta en midlertidig avtale, men de vil ikke la seerne få tilbake TV 2 nå, sier kommunikasjonsdirektør i Telia Norge Henning Lunde.

TV 2: – Vi har gitt opp

– Telia snur dette totalt på hodet. Vi har i over en uke gitt Telia og Get tydelig tillatelse til å skru på innholdet. Det har vi gjort både offentlig og direkte formelt. Nå har vi gitt opp, og må forholde oss til at Telia vil holde skjermene svarte for å presse oss. Når Telia da fremstiller det som at det er vi som plutselig ikke vil, er det nesten så man ikke tror det man leser, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand til NTB.

I en uke har TV 2 sagt at ballen ligger hos Telia , at det er opp til Telia-eide Get å skru på TV 2s kanaler. Willand mener at Telia «åpenbart har ønsket å holde skjermene svarte».

– Det faller på sin egen urimelighet at vi skulle ønske å holde skjermene svarte. TV 2 taper store summer hver eneste dag nå. Telia tar seg fortsatt betalt av kundene, men ingenting går videre til oss, sier Willand.

Kan ta tid å få en avtale

– Nå må vi konsentrere oss om å komme fram til en langsiktig avtale, men det kan ta tid. Dette handler om finansieringen av norsk innhold og journalistikk. Men det handler også om viktige prinsipielle spørsmål og Telias langsiktige strategi om å få kontroll over innholdet. I mellomtiden sitter dessverre Get-kundene i en frustrerende skvis og vi i TV 2 taper store summer hver dag, sier Willand.