Nyhetsbyrå skriver «Black» for å skille mennesker fra fargen

I et blogginnlegg om den språklige endringen skriver John Daniszewski, APs etikkredaktør, at beslutningen om å skrive svart med stor bokstav når dreier seg om mennesker, er et resultat av en lang prosess mellom redaktører, journalister og eksterne grupper.

– Endringen formidler en essensiell og delt følelse av historie, identitet og fellesskap blant mennesker som identifiserer seg som svart, inkludert de i den afrikanske diasporaen og i Afrika, skriver Daniszewski.

Nyhetsbyrået går også over til å skrive Indigenous (urfolk) med stor I når det skriver om den opprinnelige befolkningen på et sted.