NRK dominerte under Gullruten

Regissør Sara Johnsen la vekt på at «22. juli» har vært vanskelig og alvorlig å lage, siden den baserer seg så mye på en traumatisk hendelse.

– Takk til NRK, som turte å lage alvorlig TV, men mest av alt til alle de menneskene som opplevde 22. juli, og delte sine historier, og viste oss tillit slik at vi turte å lage drama, sa Johnsen.

Hele fire skuespillere fra serien var også nominert til kategoriene «Beste skuespiller» og «Beste birolle», men begge prisene gikk til TV 2s dramaserie «Heksejakt». Ingrid Bolsø Berdal vant «Beste skuespiller» for sin hovedrolle i advokatthrilleren, mens Sara Khorami vant for «Beste birolle».

I de fem faktakategoriene gjorde NRK rent bord. Debatten-programleder Fredrik Solvang vant prisen for beste programleder i et nyhet-, sport- eller aktualitetsprogram, mens «Scandinavian Star» vant prisen for beste dokumentarserie.

Discovery er også fornøyde

Første pris under Gullruten 2020 gikk til programmet «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» på TVNorge. Programmet vant i kategorien «Beste konkurransedrevne realityprogram». Til sammen vant Discovery Network Norway seks priser, mens TV 2 stakk av med fire.

– Dette var et veldig bra Gullrute-år for oss, og jeg er stolt av gjengen vår. Vi jobber hver eneste dag for å servere god underholdning til folket, både på TVNorge og Dplay, og det smaker ekstra godt med heder og ære i de store underholdningskategoriene, sier programdirektør Markus Vatn i Discovery, TVNorge, og Dplay.

Mann i kjole og dame i dress

Programleder Morten Hegseth dukket opp på scenen i kjole, mens veteranen Sigrid Bonde Tusvik gikk i dress. Duoen jublet over de høye seertallene på norsk TV under koronanedstengingen.

Gullruten i år ble utsatt en måned på grunn av koronapandemien, og flyttet til Clarion Hotel Oslo, istedenfor Grieghallen i Bergen der prisutdelingen vanligvis foregår.

Det ble delt ut i alt 19 priser i kategorier som beste skuespiller, programleder, dramaserie, og underholdningsprogram.