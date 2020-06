Telia ber om skriftlig bekreftelse fra TV 2 om enighet

I en pressemelding fra TV 2 heter det at det er «en uttalt ambisjon fra begge parter om å komme i mål i løpet av noen få måneder».

Torsdag kveld etterlyser Telia skriftlig bekreftelse fra TV 2 på at partene nå er enige om å forlenge avtalen.

Skriftlig bekreftelse

I en pressemelding skriver Telia at de foreløpig kun er orientert om enigheten via pressen.

– Derfor hadde det vært fint om TV 2 også bekreftet overfor oss i Telia at de nå har akseptert vårt tilbud, heter det i pressemeldingen.

– Torsdag ettermiddag bekreftet Get på epost at vi bør bruke mindre enn seks måneder på forhandlingene. Da er det ingen grunn til å la TV-seerne sitte med svarte skjermer, sa organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 tidligere torsdag.

Rammer en million seere

Rundt en million TV-seere har vært uten TV 2s kanaler siden den gamle avtalen med Telias Get utløp 31. mai.

– Det burde allerede i kveld være mulig for Get å skru på kanalene igjen. Verken vi eller Get ønsker å holde kundene som gissel, sa Willand torsdag.

TV-kanalene som ble borte fra 1. juni på grunn av bruddet i forhandlingene, var TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Livsstil, TV 2 Sport 1 og 2, TV 2 Sport Premium, C More-kanalene og arkivet.