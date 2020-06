Telia foreslår løsning for TV 2 – men ingen enighet

– Forslaget vårt er enkelt. TV-seerne får tilbake kanalene. TV 2 og vi viderefører dagens avtale med eksakt samme vilkår helt fram til ny avtale er på plass, enten forhandlingene tar to uker, to måneder eller to år, sier Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge, i en pressemelding.

– Vi håper at TV 2 snarest mulig kan godta denne løsningen, slik at ikke våre kunder og TV-seerne rammes mer av denne konflikten. Tilbudet bygger på hva TV 2 selv tidligere har tilbudt og burde derfor være enkelt å akseptere, fortsetter Kaalen.

Uenige

Den oppfatningen deles ikke av TV 2.

– Dette er ikke et tilbud, det er et avslag, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand til NTB.

Kanalen har på sin side foreslått en midlertidig avtale begrenset til inntil seks måneder.

– Det Get gjør nå, er å late som de kommer med en løsning, når de egentlig bare drar ut tiden. Get har tidligere sagt at de har tilbudt en «noe lengre» forlengelse, med samme pris og vilkår. Den viste seg å være tre ganger så lang og ville kostet oss flere titalls millioner kroner. Nå er det altså samme pris og vilkår, men uendelig tid. For oss blir dette bare nok et utspill som viser at Telia og Get vil holde kundene i skvisen, fortsetter Willand.

20 prosent mindre

En rekke TV 2-kanaler ble fra 1. juni borte for Telias kunder da forhandlingene om en ny avtale ikke førte fram. Telia/Get har i underkant av en halv million TV-kunder i Norge, og dette rammer anslagsvis 1 million seere.

I en henvendelse til Get-kundene beklager TV 2-sjef Olav T. Sandnes de ikke lenger har tilgang til TV 2s kanaler.

– Telia/Get krever at de skal betale 20 prosent mindre enn andre distributører for det samme innholdet. Og det til tross for at prisen ut til deg som kunde ikke er noe lavere enn hos de andre distributørene, skriver han.