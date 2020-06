Sangerinnen Vera Lynn er død

– Familien er inderlig trist over å kunngjøre at en av Storbritannias mest elskede underholdere er død, skriver Vera Lynns familie, ifølge Sky News. Hun døde omgitt av sine nærmeste.

Vera Lynn sto blant annet bak krigstidsklassikerne «We'll Meet Again» og «The White Cliffs of Dover», som bidro til å styrke britenes moral under krigen.

Ikke bare sang Vera Lynn for troppene under andre verdenskrig. Med utegående reporter på slep intervjuet hun familiene til soldater og offiserer som var ute i krig i programmet « Sincerely Yours ». Dette programmet ble sendt på langbølge på BBC over hele verden.

Senest i mars i år kom hun med en corona-oppmuntring til britene. Hun minnet dem om teksten til «We'll Meet Again»:

«Keep smiling through; Just like you always do; 'Til the blue skies drive the dark clouds far away».

Klassikeren ble også sunget av det britiske folk landet over under minnemarkeringen for andre verdenskrig i mai i år.

Video: Vera Lynns «We'll Meet Again» fikk ny betydning da coronapandemien traff Storbritannia: