Pierce Brosnan i sorg – mistet to av sine nærmeste venner

Det er i et intervju med Parade Magazine den irske skuespilleren (67) avslører at to av hans beste venner døde av coronaviruset.

– Jeg mistet to venner på grunn av covid-19. Jeg hadde kjent dem i 45 år, og jeg er gudfaren til han ene sin sønn. Uansett hvor du er og hvor vakkert det er der, har du fortsatt denne forferdelige trusselen mot livet hengende over deg, sier han.

Pierce Brosnan vokste opp i Irland, men de siste 20 årene har han bodd sammen med kona Keely Shaye Smith (56) i feriehuset deres på Hawaii.

Sønnene deres Paris (19) og Dylan (23) har tatt seg en pause fra studiene for å isolere seg sammen med foreldrene til krisen er over.

Brosnan sier at han føler at verden er i opprør.

– Vi er i krig. Mennesker dør. Jeg håper bare at etter dette gjør at vi mennesker blir snillere med hverandre og mer klar over hvor skjør planeten vår er, sier han til Parade.

Pierce Brosnan begynte skuespillerkarrieren på 80-tallet, og nå er han aller mest kjent for rollen som agent 007 i fire av «James Bond»-filmene.

Han gjorde også stor suksess i rollen som Sam Carmichael i de to «Mamma Mia!»-filmene. I mars var Brosnan i England for å spille inn en ny versjon av Disneys «Askepott», men innspillingen måtte utsettes på grunn av coronaviruset.

– Jeg tok flyet hjem dagen etter det. Jeg fikk høre at jeg kanskje ikke kom til å komme meg ut av England, og jeg ville være med familien min, sier han i intervjuet.