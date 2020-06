Scener og kulturhus vil måle en-metersregelen annerledes

Fra og med mandag øker antallet som kan samles til arrangementer fra 50 til 200 mennesker, noe som gir nye muligheter for landets kulturinstitusjoner og kulturhus.

– Vi er glade for at det nå åpnes for 200 publikummere, men hvor mange det i praksis kan bli plass til i salene, avhenger av hvordan myndighetene mener vi skal tolke kravet til en meters avstand mellom publikum, sier direktør Morten Gjelten i Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) til NTB.

Ett eller to tomme seter

Gjelten sier bransjen håper på en praktisering som i Danmark, der meteren måles fra hode til hode, altså fra midtpunktet i hvert sete. Det gjør at man ikke trenger å ha mer enn ett tomt sete mellom publikum som ikke har bestilt samlet.

– I den strengeste tolkningen av dette, måles en meter fra skulder til skulder, noe som vil føre til at vi må ha to tomme seter mellom hver gruppe. Det vil gi store begrensninger på hva man får til, og det vil være veldig mange færre folk man kan spille teater for i tiden fremover, sier Gjelten.

NTO og Spekter har spilt inn forslaget til Kulturdepartementet som en del av forslag til ny bransjestandard for sceneinstitusjonene. Andre aktører som Norsk Kulturhusnettverk er også opptatt av spørsmålet.

Kulturdepartementet opplyser til NTB at de har mottatt innspillet og har formidlet det videre til helsemyndighetene som avgjør saken.

Mindre risiko

Gjelten sier den danske regelen er basert på saler med seter hvor man sitter og ser samme vei.

– Empirien viser at det er mindre risikofylt enn i saler hvor man går rundt, sier han.

– Dette er selvfølgelig avhengig av at den gode smittetendensen fortsetter, og at vi har kontroll, men vi har gode smittevernregler i salene og følger reglene nøye. Det vi har bedt om, er en avklaring av logikken i at man sier annethvert sete eller en meter. Det vil bety enormt mye for mange hus rundt omkring i landet, sier han.

Får avvike fra regel på scenen

Gjelten sier det er både flere teatre og orkester som fremover planlegger å spille for opptil 200 personer i store saler, blant annet Bergen Filharmoniske Orkester i Grieghallen.

– Får vi en tilsvarende praktisering som i Danmark, vil det være enda flere saler som kan ta imot 200 mennesker, sier han.

Gjelten sier en enda viktigere avklaring for kulturbransjen som kom før helgen, var klarsignal til at man kan avvike fra en-metersregelen i produksjon av teater og forestilling.

– Det var viktig, fordi det er vanskelig å danse ballett med én meters avstand, konstaterer han.