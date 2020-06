Roseslottet har åpnet i Oslo

Roseslottet 2020 er en kunstinstallasjon og et pedagogisk prosjekt som har som mål å fortelle historien om okkupasjonen av Norge fra 1940 til 1945.

Brødrene Vebjørn Sand og Eimund Sand er kunstnerisk ansvarlige for prosjektet som egentlig skulle åpnes for publikum 8. mai – på 75-årsdagen for frigjøringen av Norge i 1945. Dette ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Nå skal Roseslottet være åpent for publikum fram til 8. mai neste år, og det er planlagt flere konserter og kulturarrangementer her i denne perioden.

Fem gull-konstruksjoner i installasjonen skal symbolisere de fem krigsårene, mens en 26 meter høy søyle skal hedre krigsseilerne og marinen. Det er blant annet også 90 malerier som skal vise forskjellige sider av okkupasjonen i installasjonen.

Roseslottet har en prislapp på 50 millioner kroner, melder NRK. 2 millioner av dette er offentlig støtte.