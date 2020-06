«Ikke les denne om du vil få sove i kveld», skrev NRK-profil Fredrik Solvang til sine 60 000 følgere på Twitter søndag kveld.

Solvang lenket til NRK-artikkelen «Norsk forsker skaper strid om virusets opphav: – Dette viruset har ikke en naturlig opprinnelse». Artikkelen har nå over 27 000 delinger, kommentarer og reaksjoner på Facebook, ifølge analyseverktøyet CrowdTangle.

Mindre enn et døgn senere la NRK inn en omfattende rettelse og la seg flate offentlig . Det skjedde etter massiv kritikk mot artikkelens innhold, og anklager om at NRK bidro til å spre konspirasjonsteorier om at koronaviruset er menneskeskapt.