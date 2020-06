Prins Philip fyller 99 år – må holde seg i isolasjon

Prins Philip, hertug av Edinburgh, (99) og dronning Elizabeth (94) har isolert seg på Windsor Castle utenfor London siden i mars, og de kommer også til å feire bursdagen hans der, ifølge The Telegraph.

Avisen skriver at de kommer til å feire dagen med en lunsj sammen og telefoner fra sine nærmeste. Den britiske kongefamilien har også lagt ut et nytt bilde av det kongelige paret for anledningen. Bildet ble tatt på mandag utenfor Windsor Castle.

I april sa prins William at han var bekymret over besteforeldrene fordi de er i risikogruppen for coronaviruset.

– Jeg tenker veldig mye på besteforeldrene mine som begge er i risikogruppen og vi gjør alt vi kan for at de er isolert og beskyttet mot viruset. Det gjør meg bekymret å tenke på hva som kommer til å skje med de som er i risikogruppen, sa prins William til BBC.

Måtte gi fra seg førerkortet

Prins Philip og dronning Elizabeth har vært gift siden 1947, men dronningen har alltid vært mye mer synlig i offentligheten enn ektemannen. Han har likevel skapt en del overskrifter opp gjennom årene.

I februar i fjor krasjet han med en annen bil utenfor dronningens gods i Sandringham, og bare noen dager etterpå kjørte han uten sikkerhetsbelte.

Prinsen ble ikke tiltalt av den britiske påtalemyndigheten for bilkrasjet, men måtte gi fra seg førerkortet. Han sendte også en unnskyldning til kvinnene som satt i bilen han krasjet med.

– Da det begynte å samle seg en stor mengde mennesker på stedet, ble jeg rådet av en lokal politimann å returnere til Sandringham. Jeg har siden skjønt at du har brukket en arm. Jeg er veldig lei meg for denne skaden, skrev han ifølge Sunday Mirror.

Møtte dronning Elizabeth i et bryllup

Før han giftet seg med dronning Elizabeth, var prins Philip kjent som prins Filip av Hellas og Danmark. Moren hans var engelsk og faren var gresk. Han møtte dronning Elizabeth for første gang da kusinen hans, prinsesse Marina, skulle gifte seg.

De holdt kontakten ved å skrive brev til hverandre, og i 1946 ba prins Philip om å få lov til å gifte seg med dronningen. Før de giftet seg ga Philip bort tittelen som prins av Hellas og Danmark, og siden har han vært kjent som prins Philip, hertug av Edinburgh.

Prins Philip pensjonerte seg fra de kongelige oppdragene i 2017. Nå er han det eldste mannlige medlemmet av den britiske kongefamilien.

