Ifølge det australske ukebladet New idea møttes Brad Pitt (56) og Renée Bargh (33) først gjennom felles venner i Los Angeles.

Hun jobber som reporter for amerikanske Extra TV og som programleder for australske «The Voice».

I januar intervjuet hun filmstjernen på den røde løperen før prisutdelingen SAG Awards, og etter det oppstod romanseryktene mellom dem.

Renée la ut et klipp av intervjuet på Instagram, og under innlegget kommenterte mange at hun og Brad burde bli et par.

– Hvis ikke Jen tar ham tilbake, ville dere vært et veldig pent par, skriver en av følgerne hennes.

– Dere er så søte sammen, skriver en annen.

Brad og Renée har så langt ikke kommentert ryktene, men en kilde som kjenner dem sier til ukebladet at de definitivt har noe på gang.

– Renée er virkelig Brads type – hun er smart, vakker, vittig og sterk. Han kan se at hun er en utrolig talentfull person som har det som skal til for å komme seg til topps i Hollywood, sier kilden, og fortsetter:

– Hvem som helst kan se at de har fantastisk kjemi og de kommer til å være en interessant match.

Brad Pitt har antageligvis blitt vant til at det spekuleres i kjærlighetslivet hans. Han var gift med Jennifer Aniston (51) fra 2000 til 2005, og senere giftet han seg med Angelina Jolie (45).

De skilte seg i 2016 og året etter innrømmet Brad at alkoholproblemene hans var litt av grunnen.

– Helt ærlig, jeg kunne ha drukket en russer under bordet på hans egen vodka. Jeg var proff. Jeg var god. Det er bittersøtt, men jeg har fått tak på følelsene mine igjen, sa han til GQMagazine i 2017.

