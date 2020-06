Australias tidligere statsminister Julia Gillard (58) driver podkasten «A podcast of One’s Own» hvor hun snakker med kjente kvinner om deres karriere.

I den siste episoden av podkasten snakker hun med skuespilleren Cate Blanchett om hvordan livet som skuespiller har vært under coronakrisen.

Blanchett sier at hun har det bra, men at hun nylig klarte å skjære seg i hodet med en motorsag.

– Jeg hadde en liten motorsagulykke i går, noe som høres veldig, veldig spennende ut, men det var det ikke. Utenom et lite kutt i hodet har jeg det bra, sier hun i podkast-episoden.

Den tidligere statsministeren fleiper med at Blanchett må ta det rolig med motorsagen fremover.

– Vær veldig forsiktig med den motorsagen. Du har et veldig berømt hode, så jeg tror ikke folk vil at du skal kutte deg opp, sier Gillard.

Cate Blanchett er en av verdens mest anerkjente skuespillere, og har spilt store roller i filmer som «Lord of the Rings», «The Curious Case of Benjamin Button» og «The Aviator». Sistnevnte vant hun en Oscar for.

Hun gir ikke noen detaljer om hvordan ulykken med motorsagen skjedde. Blanchett bor sammen med ektemannen Andrew Upton (54) i East Sussex i England.

De har fire barn sammen, og har derfor fått føle på hvordan det er å ha hjemmeundervisning og barnehage i huset.

– I det siste har jeg vært barnehagelærer for femåringen min, noe som er veldig utfordrende. Jeg har enorm respekt for læreryrket. Jeg håper at lønnen til lærerne øker og at folk får mer respekt for dem etter covid-19, sier hun.

Den siste tiden har Blanchett spilt rollen som aktivisten Phyllis Schlafly i serien «Mrs. America». Nylig dukket hun også opp som karakteren Elaine Wolff i «The Simpsons».