Rockestjernen Steve Priest er død

Bandets gitarist, Andy Scott, bekrefter dødsfallet på bandets Facebook-side. I et innlegg skriver han at Priests helse hadde begynt å svikte for en stund siden, men dødsårsaken er så langt uvisst.

– Jeg er helt knust akkurat nå. Steve Priest har gått bort. Kona hans Maureen og jeg har holdt kontakt, og selv om jeg visste at helsen hans hadde begynt å svikte, hadde jeg aldri sett for meg dette øyeblikket. Tankene mine går til familien hans, skriver Scott.

Steve Priest begynte å spille gitar på 60-tallet, og i 1968 grunnla han bandet Sweet sammen med Brian Connolly, Mick Tucker og Andy Scott.

Gjorde suksess på 70-tallet

På 70-tallet var de et av verdens mest kjente glamrockband, og ble kjent for hits som «Ballroom Blitz», «Teenage Rampage» og «Wig Wam Bam».

I 1982 ble bandet oppløst, men ble flere ganger gjenforent med nye medlemmer. Andy Scott er nå det eneste gjenlevende medlemmet av bandet som ble startet på 60-tallet.

I Facebook-innlegget skriver han at Steve Priest var den beste bassisten han noen gang hadde samarbeidet med.

– Musikken vi laget som et band var så mektig. Fra det øyeblikket på sommeren i 1970 når vi startet vår musikalske reise, åpnet verden seg og vår berg-og-dalbanetur begynte! Priest fulgte etter hvert hjertet sitt og flyttet til USA. Først til New York og så til Los Angeles. Hvil i fred bror. All min kjærlighet, skriver Scott.

Hylles som en legende

På bandets Twitter-profil har det også blitt lagt ut en uttalelse fra Steve Priests familie.

– Det er med veldig tungt hjerte at vi må kunngjøre at grunnleggeren av Sweet har gått bort. Han etterlater seg kona Maureen, deres tre døtre, Lisa, Danielle og Maggie, og tre barnebarn, Jordan, Jade og Hazel.

Under innlegget har mange av Priests fans sendt inn sine kondolanser og hyllester. Flere av dem kaller han en «legende» og skriver at de vokste opp med å høre på bandets sanger.