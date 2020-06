I forrige uke bekreftet det belgiske kongehuset til spanske El Pais at prins Joachim hadde blitt smittet av coronaviruset etter en fest med 25 andre mennesker i den spanske byen Córdoba.

Prins Christian er sønnen til prins Lorenz (64) og prinsesse Astrid (57) av Belgia og nevøen til kong Philippe (60). Kongehuset sa til El Pais at prins Joachim fløy fra Belgia til Madrid, og derfra tok han toget til Córdoba.

Nå er han hjemme i Belgia igjen i isolasjon. I en uttalelse til CNN legger han seg flat og sier unnskyld for at han brøt reglene da han dro på fest i Córdoba.

Les også: Ekspert om sjokktall fra Spania: – Ikke gode nyheter for Sverige

– Jeg angrer dypt

– Jeg vil gjerne si unnskyld for å ha vært på reise og fordi jeg ikke respekterte reglene om karantene. Jeg mente ikke å fornærme noen eller å være respektløs mot noen i disse veldig vanskelige tidene. Jeg angrer dypt på mine handlinger og aksepterer konsekvensene, sier han i uttalelsen.

Selve reisen fra Spania til Belgia var lovlig fordi prinsen skal ha dratt til Spania «av profesjonelle grunner», ifølge CNN.

Det er imidlertid ikke lov å være mer enn maksimum 15 personer samlet på én fest i Spania, og mennesker som reiser inn til Spania må egentlig være i karantene i to uker.

Kan få skyhøye bøter

Noen dager etter festen testet prinsen positivt for coronaviruset. Det er uvisst om han ble smittet av viruset før eller etter festen, men ifølge BBC kan de som var tilstede på festen få bøter på opp mot 10.000 euro.

Prins Joachim er ikke den eneste i det belgiske kongehuset som har blitt smittet av viruset. I starten av mai fortalte onkelen hans, prins Laurent, at hans kone Claire hadde blitt smittet.

– Sykdommen hennes ble oppdaget på et tidlig stadium. Behandlingen er nå over. Nå er det ikke noe annet vi kan gjøre enn å vente og håpe på at hun kommer seg. Jeg håper virkelig hun gjør det, sa prins Laurent til belgiske Nieuwsblad i mai.

Les også: Belgia har høyest dødelighet – teller annerledes