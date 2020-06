Kjemper om å bli årets TV-drama: – Exit-suksessen var umulig å forutse

Tidligere i dag ble listen over de nominerte til Gullruten 2020 offentliggjort. Flest nominasjoner ble det til NRK med hele 38 stykker. NRK har også to nominerte i kategorien «beste dramaserie» hvor «Exit», «22. juli», TV 2s «Heksejakt» og HBOs «Beforeigners» kjemper om den gjeve dramaprisen.

Av de fire nominerte til beste drama har «22. juli» til sammen elleve nominasjoner, «Exit» åtte, «Heksejakt» fem og «Beforeigners» én nominasjon.

NRKs dramsjef Ivar Køhn sier de er strålende fornøyd med nomiasjonene.

– Det er veldig veldig bra. Vi har hatt mange bra produksjoner i år på mange fagfelt. Jeg syntes selvfølgelig alle kunne vært nominert, men jeg er veldig fornøyd med de som er det og glad for oppmerksomheten rundt de seriene. Det er høyt nivå på norsk drama nå for tiden. Det er en ære å bli nominert, sier Køhn til Kampanje.

Exit-produsent: – Utrolig gøy

«Exit» er blant annet nominer til «Årets dramaserie», «Beste skuespiller» og «Årets nyskapning», samt for både manus og regi.

– Jeg tror Exits suksess, slik det ble, er umulig å forutse. Det er i alle fall fullstendig umulig å sikte mot. Den ble på et tidspunkt et slags fenomen. Det er ufattelig hyggelig, og det eneste vi kan håpe på er at det bunner i at vi hadde laget noe som er godt nok på et nivå der folk følte det var tid vel anvendt. Til syvende og sist er det det vi konkurrerer om, folks tid, sier «Exit»-regissør og manusforfatter Øystein Karlsen i Freemantle.

– Jeg syntes det er utrolig gøy for alle som jobber i og med Freemantle at de blir nominert med produksjonen de jobber med hud og hår for å få til. For meg personlig har de prisene ikke så stor betydning. Jeg syntes det er gøy at mange på produksjonen får den personlige annerkjennelsen for det sinnssyke arbeidet de har lagt ned, sier «Exit»-produsent Petter Testmann-Koch i Fremantle til Kampanje.

– Hva tenker du om konkurransen i kategorien «Årets dramaserie»?

– I mine øyne er det et bevis på at norsk drama er inne i en fantastisk periode med enormt mye flinke mennesker, foran og bak kamera, sier produsenten.

På spørsmål om han har en personlig favoritt blant de tre andre nominerte svarer Testmann-Koch følgende:

– Jeg syntes det er sterkt gjort å skildre den terrorhandlingen med den integriteten som de har gjort, det syntes jeg er veldig sterkt, men jeg skal ikke sette noen titler over andre.

HBO er en nykommer i kategorien «Årets dramaserie». Den internasjonale strømmegiganten er nominert med «Beforeigners», som er skapt og skrevet av Eilif Skodvin og Anne Bjørnstad med Jens Lien på regi. Testmann-Koch tror det kan bli vanlig å se internasjonale strømmeaktører på nominasjonlistene i årene fremover.

– Ja, hvis de bestiller lokalt innhold er det en helt naturlig del av utviklingen det. Det forventer jeg at det blir mer av hvis de fortsetter å bestille lokalt innhold. Og jeg syntes det er gøy for Rubicon og Anne og Eilef at de får en nominasjon for en HBO-produksjon det syntes jeg er ordentlig stas, sier «Exit»-produsenten.

HBO: – En stor ære

– Vi er veldig glade for den utrolige mottakelsen «Beforeigners» har fått i både Norge og resten av verden, og at HBO Europes første norske originalserie nå har blitt nominert til Gullruten er en stor ære, sier PR-sjef for HBO Nordic i Norge Celine Ryel til Kampanje.

Ryel mener nominasjonen sier noe om produksjonselskapet Rubicon og serieskapernes innsats.

– Mest av alt sier det noe om Rubicon og serieskapernes dedikasjon i å bringe visjonen sin til live, og innsatsen til alle de fantastiske crewmedlemmene og skuespillerne som er involvert, fortsetter PR-sjefen.

HBO Nordic ble tidligere i år tilbudt tilskudd til en ny sesong av «Beforeigners» av Norsk filminstitutt og serieskaper Anne Bjørnstad vil lage minst tre sesonger av science fiction-dramaet, men HBO har til gode å bekrefte en ny sesong.

– Per nå er ikke en andre sesong av «Beforeigners» bekreftet, sier Ryel.

– Hva blir neste norske HBO-serie?

– Den neste norske serien fra HBO Europe er dramaserien «Utmark», med Tobias Santelmann, Stig Henrik Hoff og Marie Blokhus i hovedrollene, som for tiden er i produksjon, forteller Ryel.

Gullruten 2020 blir delt ut 19. juni på Clarion Hotel Oslo. Prisutdelingen ledes av Sigrid Bonde Tusvik og Morten Hegseth og sendes på TV 2.



