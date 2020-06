Kate Moss (46) slo gjennom som modell i 1992 og på begynnelsen av 2000-tallet hadde hun allerede blitt en av verdens mest ettertraktede modeller.

Men i september i 2005 skjedde skandalen som kunne fått karrieren hennes til å rakne i sømmene. Kate Moss var sammen med den britiske rockestjernen Pete Doherty (41), som har en lang historie med rusmisbruk.

De var sammen i et platestudio i London da Moss la frem en dose med kokain og delte den opp i striper med et bankkort.

Den britiske tabloidavisen Daily Mirror tok bilder av modellen med skjult kamera, noe som ble starten på utallige overskrifter om Kate Moss og hennes rusproblemer.

Noen dager etter avisen publiserte de sjokkerende bildene, sa klesgiganter som Hennes & Mauritz, Chanel og Burberry at de ikke ville samarbeide med den festglade modellen lenger.

Kate Moss under en visning for Burberry i 2004. Foto: Paolo Cocco/AFP

Forandret skjønnhetsidealet

Det var kanskje ikke så rart at Kate Moss’ liv spant ut av kontroll. Hun ble oppdaget som modell som 14-åring, og allerede som 17-åring ble hun avbildet i bare undertøyet sammen med en mannlig Calvin Klein-modell.

Calvin Klein-kampanjen gjorde at modellbransjen fikk øynene opp for Moss, og de neste årene ble hun kastet ut i en verden av designere, champagne og glamorøse fester.

På starten av 90-tallet ble hun kjent med modellvenninnene Naomi Campbell og Christy Turlington, som sammen med Cindy Crawford, Claudia Schiffer og Linda Evangelista ble kalt «de fem store supermodellene».

De fem store supermodellene representerte et klassisk vakkert skjønnhetsideal som var veldig ettertraktet inntil Kate Moss kom inn i bildet.

For i motsetning til modeller som Cindy Crawford og Claudia Schiffer, var Kate Moss syltynn, rocka og androgyn. Hun ble en motreaksjon til det sunne og polerte skjønnhetsidealet og ble sterkt forbundet med trenden «heroin chic».

I årene som fulgte ble motebladene fylt med unge modeller som alle representerte dette skjønnhetsidealet. De var radmagre, hadde blek hud og mørke ringer under øynene.

Likevel hadde det provoserende skjønnhetsidealet blitt så populært at til og med president Bill Clinton så seg nødt til å advare unge jenter mot å la seg påvirke av det.

Kate Moss under en visning for Versace i 1999. Foto: Luca Bruno/AFP

– Glorifiseringen av heroin er ikke kreativ

I en tale om ruspolitikk i 1997 sa Clinton at han hadde bemerket seg at det å se ut som en syltynn rusmisbruker nå ble ansett som «sexy og glamorøst» i motebransjen.

– Man trenger ikke å romantisere avhengighet for å selge klær. Glorifiseringen av heroin er ikke kreativ. Den er ødeleggende. Dette handler ikke om kunst. Det handler om liv og død. Å glorifisere død er ikke godt for et samfunn, sa han ifølge CNN.

Kate Moss fikk stadig vekk skylden for å ha startet den usunne trenden og til tross for at hun sjelden uttaler seg i mediene, har hun mange ganger gått hardt ut mot ryktene om at hun er anorektisk og tar heroin.

I 2013 sa hun til magasinet Allure at hun nektet å bli holdt ansvarlig for andre mennesker sine spiseforstyrrelser.

– Det var helt grusomt, spesielt anoreksianklagene. Heroinryktene var latterlige, jeg visste jo at jeg ikke drev med dop. Det var bare fordi jeg hadde litt sort eyeliner som var smurt ut under øynene … Men anoreksi-greia var verre, det å bli holdt ansvarlig for andres sykdom. Jeg var ikke anorektisk, sa hun.

Et annet element som bidro til Moss sin enorme popularitet var forholdet hennes til filmstjernen Johnny Depp.

Hedonistisk og utsvevende livsstil

De møttes på et hipt utested i New York i 1994, og innledet et kort og intenst forhold. Kate Moss var ung og trendy og Depp var drømmemannen jenter verden over hadde plakater av på veggen. Sammen ble de det ultimate stjerneparet på 90-tallet.

Kate Moss og Jonny Depp på den røde løperen under filmfestivalen i Cannes i 1997. Foto: Remy de la Mauviniere/AP

Det populære paret har aldri sagt akkurat hvorfor de slo opp, men det gikk rykter om at bruddet skyldtes Kates ville festvaner og Depps store humørsvingninger.

Det var sommeren etter de slo opp i 1998 festingen til Kate Moss begynte å ta overhånd. Hun dro til Ibiza for å feste og senere fortalte skuespilleren Jason Lake til pressen at de hadde hatt en sommerflørt.

Ifølge New York Post sa han at han ble forbauset over at kvinnen som helte i seg tequila og vodka hver kveld viste seg å være verdens mest berømte modell.

I 1999 fortalte hun til trendmagasinet The Face at hun var avhengig av alkohol og at hun i over en ti års periode ikke hadde vært edru på catwalken en eneste gang.

– Livet var et eneste kjør med champagne, vodka og hasj som ingredienser, sa hun til magasinet ifølge NTB.

– Det er slik det er. Man liksom bare drikker champagne. Man drikker alltid champagne før visninger. Bestandig. Selv klokken 10 om morgenen. Det gikk så langt at vi på ett tidspunkt nektet å opptre før vi fikk champagne. Det var forferdelig, sa hun.

Noen år senere møtte hun rockestjernen Pete Doherty, som selv var litt av en villstyring. Han har en lang historie med rusmisbruk og hadde allerede havnet i trøbbel med loven på grunn av dette før han møtte Kate Moss.

Kate Moss og den trøblete rockestjernen Pete Doherty var sammen i to år. Foto: Scott Wintrow/AFP

Gikk ut med offentlig beklagelse

Kate og Pete ble ofte avbildet på festivaler sammen og bildene av den avslappede og bohemske klesstilen til Kate gjorde henne til et stilikon. Hun ble spesielt kjent for sine festivalantrekk, hvor hun kombinerte korte shorts eller romantiske kjoler med høye gummistøvler.

Moss og Doherty møttes i 2005, og det var dette året de første bildene av Kate og kokainen hennes havnet på forsiden av Daily Mirror.

Dagen etter tabloidavisen publiserte bildene beklaget Moss seg, men innrømmet ikke at hun hadde tatt kokain.

– Jeg forstår at det er flere personlige spørsmål som jeg er nødt til å ta tak i, og jeg har tatt de første vanskelige, men nødvendige, skrittene for å løse dem, sa hun i en uttalelse ifølge NTB.

Den samme måneden sjekket Moss inn på et rehabiliteringssenter i Arizona, men det tok ikke lang tid før det dukket opp flere bilder av Kate og kokainet hennes.

I mars 2006 hadde nemlig britiske The Sun fått tak i et veldig mistenkelig bilde av Moss som ble tatt av henne på et hotellrom i Sør-Afrika i 1998.

På bildet så Moss uskyldig og avslappet ut og smilte til kameraet foran et bord med fire striper hvitt pulver.

– Sniffet kokain hos Nelson Mandela

Moss hadde blitt invitert til Mandelas hus i Sør-Afrika for å delta på et motearrangement som var til inntekt for en av hans veldedige organisasjoner. Det hadde også modellvenninnene hennes Christy Turlington og Naomi Campbell.

I 2006 skapte Kate overskrifter igjen. Foto: Faksimile/The Sun

Modellagenten Gavin Maselle møtte den unge modellen for første gang på arrangementet til Mandela i 1998.

Da bildene av Moss og kokainen hennes ble publisert flere år senere, sa han til The Sun at hun allerede hadde vært avhengig av stoffet i flere år.

– Kate har vært avhengig i flere år. Jeg håper hun holder seg unna kokainen, for hvis hun går tilbake, kommer det til å være slutten for henne, sa han til The Sun, ifølge Evening Standard.

Han hevdet også at Moss dro ham med inn på badet for å ta kokain rett før hun skulle møte Nelson Mandela.

– Hun var umettelig, jeg kunne ikke tro det jeg så. Vi var i Mandelas hus i Bishop Court i Cape Town, og Kate drev med kokain, sa han.

Fra venstre: Naomi Campbell, Kate Moss og Christy Turlington i Cape Town i 1998. Foto: Anna Zieminski/AFP

Mystisk og kontroversiell supermodell

Kokainbildene gjorde først at flere designere droppet samarbeidene sine med Kate Moss, men det tok ikke lang tid før motebransjen tok henne inn i varmen igjen.

Ifølge magasinet Glamour var hun ansikt utad for 16 reklamekampanjer i 2006, og det samme året ble hun kåret til den prestisjefylte prisen «årets modell» av The British Fashion Council.

Det kunne se ut som all PR var god PR for Kate Moss. Flere aviser skrev nemlig at hun hadde doblet inntektene året etter kokainbildene ble publisert.

Kate Moss er på mange måter en kontrastfylt person, og kanskje er det noe av det som bidro til hennes enorme popularitet.

Hun var supermodellen som definerte et tiår, som dominerte de store reklamekampanjene og forsidene av Vogue.

Likevel er det noe mystisk over den legendariske supermodellen. Alle har hørt om Kate Moss og alle har sett ansiktet hennes, men få har hørt stemmen hennes.

Hun stiller sjelden opp i intervjuer, men når hun gjør det, virker hun høflig og lavmælt – en sterk kontrast til den ville partydronningen som ble avbildet på utestedene i New York på 90-tallet.

Kate Moss lever et mer tilbaketrukket liv enn på 90-tallet, men dukker fortsatt opp på en motefest nå og da. Her var hun under Met-gallaen i New York i 2019. Foto: Dimitrios Kambouris/AFP

– Det kommer bare til å være én Kate

I forbindelse med 40-årsdagen hennes i 2014, skrev venninnen Naomi Campbell en artikkel om henne i Evening Standard. Der fortalte hun om deres årelange vennskap og beskrev Moss som en ærlig og jordnær person.

«Hvordan er Kate? Vel, hun er ærlig, lojal og direkte. Det er ikke noe «bullshit» med henne. Hun er ikke pretensiøs på noen måte. Det du ser er det du får. Jeg elsker det ved henne», skrev hun.

Nå har den sjarmerende supermodellen blitt 46 år, og lever et mye roligere liv enn før. Det er ikke ofte hun blir sett ravende rundt på byen lenger, og ifølge Daily Mail sluttet hun å drikke alkohol for flere år siden.

Nå bor hun sammen med kjæresten Nikolai Von Bismarck (33) og datteren Lila Grace (17) som hun har fra et tidligere forhold.

De færreste modeller får fortsette å jobbe langt ut i 40-årene, men så er ikke Kate en hvilken som helst modell.

For som Naomi Campbell sa til Vogue i 2013, er Kate Moss i en liga for seg selv.

– Det kommer bare til å være én Kate. Kate er et ikon.

Kilder: Vanity Fair, CBS , Allure , Aftonbladet , New York Post.