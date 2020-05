Harvey Weinstein anklages for voldtekt av 17-åring

Weinstein ble i mars dømt til 23 år i fengsel for blant annet voldtekt. Over 100 kvinner har allerede anklaget ham for seksuelle overgrep, herunder voldtekt, over flere årtier.

De nye anklagene har kommet fram i et søksmål som behandles i Manhattan Supreme Court. Fire kvinner som nå er 70, 43, 38 og 35 år gamle, hevder at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep av Weinstein. Overgrepene skal ha funnet sted i 1984, 1994, 2008 og 2013.

De fire kvinnene saksøker også Harvey Weinsteins bror, Bob Weinstein, filmproduksjonsselskapet Miramax og Walt Disney Corporation for å ha bidratt til en «taushetskultur» rundt Weinsteins overgrep, og at handlingene hans ble ignorert.

Kvinnen som var 17 år gammel da voldtekten skal ha funnet sted, hevder også at Harvey Weinstein truet med å skade henne og familien hennes hvis hun fortalte om voldtekten.