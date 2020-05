TV 2 truer med brudd i Telia-forhandlinger

Distribusjonsavtalen mellom Get-eier Telia og TV 2 utløper 31. mai, og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand sier til VGat forhandlingene har vært vanskelige.

Hun utelukker ikke at det kan bli brudd.

– Det første vi merker oss, er at betalingsviljen til Telia er lav. De har kommet til bordet med forventningene om å betale mindre for mer innhold. Hovedkanalen vår har aldri gått i brudd før, men vi kan ikke gi bort innholdet vårt, det håper jeg Get-kundene forstår, sier hun til VG.

– TV 2 kom til oss med det vi vil kalle for et ekstremt prisforslag. Jeg kan ikke gå inn på eksakte summer, men det ble nesten litt useriøst. Dette uten at det er snakk om mer innhold og valgfrihet for våre kunder, sier kommunikasjonsdirektør i Telia, Henning Lunde.

I mars mistet 500.000 kunder tilgang til TVNorge og Discoverys øvrige TV-kanaler i seks dager som følge av at Telia og Discovery brøt forhandlingene.

Denne saken ble først publisert på Kampanje.com.