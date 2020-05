Etter Bergling gikk bort i april 2018 valgte familien hans å være åpne om at sønnen tok sitt eget liv. De sendte ut et offentlig brev hvor de skrev at han var en overpresterende perfeksjonist som hadde blitt fanget i en livsstil som til slutt ble for mye for ham.

– Han ville få fred. Tim var ikke laget for det maskineriet han havnet i, han var en følsom gutt som elsket sine fans, men skydde rampelyset, skrev de ifølge NTB.

Nå har det gått over to år siden Bergling gikk bort, og i et nytt intervju med svenske Aftonbladet forteller moren hans, Anki Lidén, at sorgen nesten ikke er til å holde ut.

– Å miste et barn er så forferdelig

– Tim er hos meg hele tiden og sorgen og savnet er tungt å bære. Livet er før og etter Tim. To år har gått - livet uten Tim. Hans fine smil, hans kloke morsomme måte å se på tilværelsen på. Uten alt dette elskede fine mennesket, er savnet noen ganger uutholdelig, sier hun til avisen ifølge VG.

Videre forteller hun at familien bevisst valgte å være åpne om dødsårsaken fordi de vil motvirke stigma rundt selvmord.

Lidén beskriver den første tiden etter dødsfallet som sjokkerende og traumatisk. Nå, to år senere, har alt blitt enda mer virkelig, og derfor enda vondere å takle.

– Mange tror at du føler deg mye bedre etter to år, at det er lenge når du har mistet noen, men det er ikke noe tid for meg i det hele tatt. Noen ganger kan jeg ikke tro at han er borte, og jeg tror det er mye verre nå enn bare rett etterpå. Det er verre på en annen måte, nå har jeg virkelig begynt å ta det inn – og å miste et barn er så forferdelig, sier hun til Aftonbladet ifølge VG.

Følte et sterkt press

Avicii slo gjennom i 2011, og med sine fengende hits ble han fort en av verdens mest ettertraktede DJ-er.

Den svenske artisten reiste verden rundt og hadde millioner av fans. Men det utsvevende turnélivet hadde sin pris, og Bergling ble flere ganger lagt inn på sykehuset på grunn av problemer med bukspyttkjertelen.

I en dokumentar som ble lagt ut på Netflix etter hans død, kan man høre at han følte seg presset til å si ja til å holde konserter selv om han visste at han ikke orket.

– Jeg forventet ikke at folk kom til å prøve å presse meg til å bli med på å spille flere konserter når de så hvor dårlig jeg hadde det. Jeg har sagt til dem at jeg ikke kan spille lenger. Jeg har sagt at det kommer til å ta livet av meg, sa han i dokumentaren.

Om du har det vanskelig eller kjenner noen som har det vanskelig, be om hjelp! Ring en venn, snakk med familien din, gå til fastlegen eller ring Mental Helses hjelpetelefon: 116 123, Røde Kors: 80033 321 eller Kirkens SOS: 22400040.