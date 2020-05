I realitykonkurransen «Familiens ære» får vi møte seks kjente idrettsprofiler og deres barn som skal konkurrere innenfor forskjellige idrettsgrener på noen av Norges største sportsarenaer.

I programmet må foreldre og barn kjempe for familiens ære, skriver NRK i en pressemelding. Den tidligere alpinlegenden Kjetil André Aamodt blir programleder for serien.

Han la opp som alpinist i 2007 og har siden jobbet som foredragsholder, ekspertkommentator og programleder i NRK Sport.

Les også: Aamodt slo Stenmark i legenderennet: – Endelig klarte jeg det

Gir innblikk i idrettfamilienes hverdag

I den nye serien får seerne et innblikk i livene til idrettsfamiliene. Alle er gode i hver sin idrett, men i serien gjelder det å finne ut hvilken av familiene som takler flest forskjellige idrettsgrener.

I pressemeldingen sier Aamodt at han gleder seg til å følge med både på konkurransene mellom deltakerne og deres hverdagsliv.

– I programmet kommer vi inn på temaer som opptar mange. Hvordan har disse idrettsprofilene inspirert sine barn til å drive idrett og ta det langt? Skal man tenke bredde eller toppe, hvor tidlig skal man spesialisere, og hvilke metoder fungerer best? Og ikke minst, hva er best for barna? Uttaler han i pressemeldingen.

Et gjennomgående tema i serien er hvor stor rolle familien spiller når det kommer til å lykkes innenfor en idrett.

– Trodde aldri jeg skulle gi meg

Aamodt gir faren sin, Finn Aamodt, mye av æren for sin suksess. Finn Aamodt er tidligere landslagstrener i alpint og har vært en viktig pådriver for sønnen. Gjennom sin karrière har Kjetil André Aamodt blitt tidenes mestvinnende norske alpinist og vunnet hele 20 OL- og VM-medaljer.

Da han la opp som alpinist i 2007 fortalte han til NTB at det var en veldig vanskelig beslutning å ta.

– Jeg trodde egentlig aldri jeg skulle gi meg. Jeg har fått lov å leke i fjellet i 30 år, og det gjør det så vanskelig å slutte. Det har vært en fantastisk lærerik tid, sa han.

NRK har så langt ikke avslørt hvilke idrettsfamilier som skal kjempe mot hverandre i den nye serien. Konkurransene blir spilt inn i slutten av juni på arenaer som Bislet stadion, Holmenkollen nasjonalanlegg og Ullevål stadion.

Programmet sendes på NRK1 i høst.