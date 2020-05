Sarah Ferguson (60) og prins Andrew (60) skilte seg i 1996, men har beholdt vennskapet etter skilsmissen. I flere år leide de en enorm luksushytte i Verbier i Sveits, og i 2014 bestemte de seg for å kjøpe den.

Ferguson og prins Andrew skal ha kjøpt hytta for 22 millioner sveitserfranc, altså nærmere 230 millioner kroner. Men ifølge Daily Mail, skylder de fortsatt 8 millioner franc (rundt 80 millioner kroner) for hyttekjøpet.

Den tidligere eieren av hytta, Isabelle de Rouvre, sier til Daily Mail at hun nå har gått til sak mot eksparet for å få den siste delen av kjøpesummen.

– Jeg er nå i kontakt med en advokat. De har en advokat og det har jeg og. Det du leser i avisene er sannheten, sier hun til avisen.

Bekrefter rettstvist

Den franske sosietetskvinnen var tidligere god venn av Ferguson og prins Andrew, men på grunn av den økonomiske uenigheten skal vennskapet ha slått sprekker.

En talsperson for prins Andrew bekrefter til sveitsiske Le Temps at det er en tvist mellom de to partene i saken, men at «de kontraktsmessige detaljene er underlagt en taushetsavtale».

Det resterende beløpet for hytta lå egentlig på seks millioner sveitserfranc, men siden eksparet ikke betalte beløpet innen desember i fjor, skylder de nå åtte millioner franc.

Eksparet kjøpte den gedigne luksushytta i 2014. Foto: Fabrice Coffrini/AFP

Ferguson og prins Andrew har døtrene Beatrice (31) og Eugenie (30) sammen. Både før og etter de ble skilt har de dratt på ferie sammen til den idylliske luksushytta i Verbier.

Den består blant annet av syv soverom, basseng, badstue og en diger terrasse. Ifølge Daily Mail stod både prins Andrew og Ferguson oppført som kjøpere av eiendommen da de kjøpte den i 2015. Andrew eier overetasjen og loftet, mens Ferguson eier underetasjen og kjelleren.

Støtter eksmannen

I fjor stormet det rundt prins Andrew på grunn av hans vennskap til den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Epstein ble funnet død i fengselscellen sin i august i fjor.

Skandalen fikk mange til å ta avstand fra prins Andrew, men ekskona Sarah Ferguson har hele tiden støttet ham.

I et intervju med arabiske Vogue i fjor sa Ferguson at det hadde vært veldig vanskelig å oppleve at eksmannen fikk så mye fordømmelse.

– Han er den beste mannen jeg kjenner. Det er utrolig hva han har gjort for Storbritannia, og hele skandalen er bare vås, sa hun til magasinet.

