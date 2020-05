Mary-Kate Olsens søknad om «nødskilsmisse» ble avvist

Mary-Kate Olsen er aller mest kjent for å ha delt rollen som Michelle Tanner i 90-tallsserien «Full House» med tvillingssøsteren Ashley Olsen.

Pierre Olivier Sarkozy er en fransk bankmann og halvbroren til Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy.

Olsen og Sarkozy giftet seg i 2015, og har siden vært hemmelighetsfulle rundt forholdet sitt. På torsdag viste rettsdokumenter TMZ har fått tilgang på at Olsen hadde søkt om nødskilsmisse fra Sarkozy, men nå har en talsperson ved retten i New York bekreftet til E! News at søknaden har blitt avvist.

Behandler bare krisesøknader

Talsperson Lucian Chalfen sier til nettsiden at forespørselen ble avvist fordi retten kun behandler viktige krisesøknader nå på grunn av pandemien.

I rettsdokumentene TMZ fikk tilgang på, kom det frem at Olsen plutselig hadde fått en mail fra ektemannen om at hun måtte flytte ut av leiligheten deres i New York innen 18.mai.

Ifølge rettsdokumentene sa Sarkozy opp leiekontrakten på leiligheten uten at Olsen visste om det. På grunn av karantenereglene i New York rekker ikke Olsen å flytte ut neste uke, og hun har derfor bedt om å få flytte ut i slutten av mai.

Ba om skilsmisse i april

Den tidligere skuespilleren sendte først inn skilsmissepapirene 17.april, men ifølge talsperson Lucian Chalfen ved retten i New York, ble også denne søknaden avvist fordi Olsen ikke fulgte «prosedyren for viktige saker».

Olsen og Sarkozy har så langt ikke kommentert saken selv.

Sarkozy har to barn fra et tidligere ekteskap, men han og Olsen har ikke fått noen barn sammen. I 2006 startet Mary-Kate og søsteren Ashley Olsen klesmerket The Row, og siden har de gått mer og mer bort fra livet som skuespillere.