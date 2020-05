Kongelig par viser frem sin nyfødte sønn

Det kongelige paret giftet seg i 2012, og i desember i fjor kunngjorde de at de ventet sitt første barn sammen.

På søndag ble den lille gutten født, og etter fødselen fortalte arvestorhertug Guillaume at han var overlykkelig over å bli far.

Les også: Snart klart for kongelig bryllup i Luxembourg

– I dag er en fantastisk dag for kona mi og meg, og antageligvis den beste dagen i livene våre. Å få et barn er den mest magiske opplevelsen et par kan oppleve sammen. Vi gleder oss over å kunne dele denne opplevelsen med landet vårt, spesielt nå i denne vanskelige tiden. En fødsel er et symbol på håp, sa han under en pressekonferanse på søndag.

Nå har paret også delt bilder av sønnen. Han har fått navnet Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume, og deler altså fornavn med Storbritannias prins Charles.

(Saken fortsetter under)

Den nyfødte prinsen er parets første barn sammen. Foto: Céline Maia-Studio

Guillaume er sønnen til storhertug Henri og storhertuginne Maria Teresa av Luxembourg, og skal derfor ta over tronen når faren abdiserer eller dør. Den nyfødte prinsen er nummer to i arverekkefølgen.

På grunn av omstendighetene rundt coronakrisen har ikke Henri og Maria Teresa fått møte barnebarnet sitt ennå, men på bilder storhertugfamilien har lagt ut kan man se at de fikk se ham gjennom en videosamtale med Guillaume og Stéphanie.

(Saken fortsetter under)

storhertug Henri og storhertuginne Maria Teresa fikk et glimt av sitt nye barnebarn over en videosamtale. Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Selv om man ikke hører så mye om storhertugfamilien i Luxembourg her til lands, har den norske kongefamilien hatt god kontakt med dem opp gjennom årene.

Ifølge VG er nemlig farmoren til Guillaume kong Haralds kusine. Han har vært i Norge flere ganger, blant annet i forbindelse med kongeparets 80-årsdag i 2017.

Les også: Luxembourg gjør all offentlig transport gratis