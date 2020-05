De siste månedene har flere kjendiser fortalt på sosiale medier at de har blitt smittet av coronaviruset, men den britiske gitaristen Brian May (72) må restituere seg av en helt annen grunn.

I et innlegg på Instagram skriver han at han skadet den ene siden av rumpa i «et øyeblikk med overentusiastisk hagearbeid».

– Jeg klarte å rive Gluteus Maximus-muskelen min i et øyeblikk med overentusiastisk hagearbeid. Så plutselig befant jeg meg på sykehuset og ble undersøkt for at legene skulle finne ut hvor mye jeg har skadet meg selv, skriver May.

– Denne smerten er nådeløs

CNN har vært i kontakt med Mays representanter, men de ville ikke si noe mer om hvordan uhellet skjedde.

– Det viser seg at jeg gjorde en grundig jobb i hagen, og jeg kommer ikke til å klare å gå på en stund. Eller sove uten hjelp, for denne smerten er nådeløs, skriver han.

Brian May er aller mest kjent for sin karriere som gitarist i rockebandet Queen. Bandet skulle egentlig vært på turne i Europa nå, men turneen ble utsatt på grunn av coronapandemien.

I april ga de gjenværende bandmedlemmene ut en ny versjon av klassikeren «We Are the Champions» . Den nye versjonen er en hyllest til verdens helsearbeidere og har fått navnet «You Are the Champions».

Trenger en pause

Den populære gitaristen er vanligvis veldig aktiv på Instagram, men etter han skadet seg tok han seg en pause fra sosiale medier.

I innlegget skriver han at han bare ville forsikre fansen om at han ikke hadde blitt smittet av coronaviruset, og at han bare trenger å hvile nå.

– Jeg må koble litt av en stund og få ordentlig hvile hjemme. Vær så snill og ikke send meg sympati, jeg trenger bare litt stillhet en stund. Jeg kommer til å komme tilbake – men jeg trenger en ordentlig pause, skriver May.