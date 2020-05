Tigerkongen Joe Exotic vil be Trump om benådning

Joseph Allen Maldonado-Passage (57), kjent som «Joe Exotic», ble kjent verden over gjennom den populære dokumentarserien «Tiger King» som ble lagt ut på Netflix i mars.

Store deler av serien handler om rivaliseringen mellom Joe Exotic og dyrevernsforkjemperen Carole Baskin, som prøvde å få ham til å slutte med avling av tigere.

I en av de siste episodene av kunne man se at den eksentriske, tidligere dyrehageeieren ble dømt til 22 år i fengsel for brudd på dyrevernslovene og for å ha planlagt et leiemord på Baskin.

Prøver å nå ut til Trump

Ifølge kjendisnettstedet TMZ jobber Exotic og hans juridiske team nå med en søknad om benådning som skal sendes til president Donald Trump.

Kilder som står tigerkongen nær sier til nettstedet at han mener at han har blitt feilaktig dømt for det planlagte leiemordet.

På bilder lagt ut på TMZ kan man se at noen av hans støttespillere til og med kjører rundt i en buss med påskriften «President Trump, vær så snill og benåd Joe Exotic» for å få frem budskapet sitt.

Under en pressekonferanse i april ble Trump selv spurt av en journalist om han vurderte å benåde tigerkongen.

Trump hadde ikke sett serien

Da sa presidenten at han ikke hadde satt seg inn i saken.

– Han har blitt dømt til 22 år for hva? Hva var det han gjorde? Ville du anbefalt å benåde ham?, spurte Trump journalisten tilbake, før han sa:

– Jeg skal se på det.

I serien «Tiger King» snakket Exotic stadig vekk om hvor mye han mislikte Baskin og kom med gjentatte trusler mot henne.