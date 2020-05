«My Boy Lollipop»-sangeren Millie Small er død

– Jeg vil si at hun er den personen som gjorde ska internasjonalt kjent fordi det var hennes første hitplate, sier produsenten Chris Blackwell til Jamaica Observer.

Blackwell, som grunnla Island Records, produserte sangen sammen med gitaristen og låtskriveren Ernie Ranglin fra Jamaica. Han forteller at Ranglin spilte gitar og arrangerte låten, som ble den første sangen fra Jamaica som kom seg inn på de britiske og amerikanske hitlistene.

I 1964 gikk den til topps i Storbritannia og endte som nummer to i USA. Den ble også brukt under åpningsseremonien av sommer-OL i London i 2012.

– Livet mitt virket ganske normalt for meg. Selv om jeg bare var 17 år, tok jeg berømmelsen på strak arm. Det hjalp at jeg hadde en veldig god manager i Chris. Han passet på meg og var som en far for meg hvor enn vi dro, sa Millie Small i et intervju med Daily Express i 2016.

Den britiske tabloiden Mirror skriver at ingen ringere enn en da forholdsvis ukjent Rod Stewart spilte munnspill på sangen.

«Det ble en hit stort sett overalt i verden. Jeg reiste med henne jorda rundt fordi alle ville at hun skulle opptre på TV og den slags, og det var bare helt utrolig hvordan hun taklet det. Hun var en så søt person, virkelig en søt person. Veldig morsom, god humor. Hun var veldig spesiell, sier Blackwell.

Ifølge informasjonen han hadde fått, døde Millie Small av slag.