Gunilla Persson raser mot Sveriges coronastrategi

Mens de fleste andre land har vedtatt så strenge restriksjoner som mulig i kampen mot coronaviruset, har Sverige lagt seg på en helt annen linje.

Dette har vekket oppsikt verden over, og selv om dødstallene fortsetter å stige i Sverige, fastholder myndighetene på sin avslappede strategi.

Gunilla Persson (61), som er kjent fra realityserien «Svenske Hollywoodfruer», vokste opp i Sverige men bor nå i Los Angeles.

Onsdag fikk Sverige ros fra Verdens helseorganisasjon for sitt valg av strategi.

I et nytt innlegg på Instagram forteller hun at hun blir sjokkert og provosert over å se hvordan Sverige har valgt å takle coronakrisen.

– Det er helt skandaløst at man skal få se slike bilder fra Sverige. Helsearbeiderne risikerer livene sine hver dag mens rottene danser på bordet over alt, på restauranter, barer og på ungdomsfester der man klemmer og lever som vanlig, skriver hun.

Synes synd på eldre og syke

I Norge har alle blitt anbefalt å holde seg mest mulig hjemme og ikke være mer enn fem personer hvis man skal være sammen med venner. I Sverige er det bare eldre mennesker og de i risikogruppen som har blitt bedt om å holde seg hjemme.

Dette får Persson til å reagere kraftig. Hun mener at unge, friske mennesker som lever de sosiale livene sine som vanlig bidrar til at eldre og svake dør.

– Det er disse menneskene som fortsetter å spre smitten i samfunnet, og at regjeringen tolererer dødstallene blant de eldre beviser bare det faktum at det foregår massemord mot de eldre og syke, fortsetter hun.

Svensk programleder døde

Tidligere denne måneden kom det frem at den svenske programlederen Adam Alsing (51) døde som følge av coronaviruset.

Persson mener at dødsfallet kunne vært unngått om den svenske regjeringen hadde innført lockdown fra starten av.

– Det er regjeringens feil som ga tillatelse til å gå på festen der han ble smittet. Og ikke kom med kommentarer om at jeg ikke bor i Sverige. Jeg har en stemme i Sverige med den ytringsfriheten som jeg antar fortsatt eksisterer, og derfor kommer jeg til å fortsette og skrike lockdown for Sverige, skriver Persson.

