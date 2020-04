NRK felt i PFU for Debatten-innslag om pelsdyrfarm

Klager Ingrid Eik ville ha Debatten felt på sju punkter i Vær varsom-plakaten, men fikk ikke gehør på de fem siste punktene.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener at NRK har brutt god presseskikk på to av de innklagede punktene, punkt 4.1 om saklighet og omtanke i presentasjonen og 4.14 om samtidig imøtegåelse, skriver Medier24.

Bakgrunnen var en sak NRK Rogaland hadde om en pelsdyrbonde som med videoopptak avdekket flere feil i en rapport fra Mattilsynet etter et besøk på gården. Dette ble så tatt videre i Debatten.

Klager Ingrid Eik utførte tilsynet ved pelsdyrfarmen. Hun takket nei til å delta i Debatten og viste til Mattilsynet, som deltok i sendingen. Hun følte seg gjort til syndebukk i programmet.

PFU-medlem Nina Fjeldheim peker på at Mattilsynet heller ikke forsvarer nemndmedlemmet under Debatten og at det derfor blir mer skjevt enn NRK kanskje hadde tiltenkt.

I sin uttalelse skriver PFU da også blant annet: «Når redaksjonen visste hvilken kritikk som kunne komme, mener PFU det må være et redaksjonelt ansvar å ta ned angrep som ble rettet mot personen som ikke var til stede. Dette handler også om å utvise omtanke i presentasjonen, jf. VVP 4.1».

