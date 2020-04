NRK publiserte og slettet Hagen-satire: – Feil tidspunkt for en slik spøk

«Hagen eneste i Norge som er sjokkert over at han var innblandet», var tittelen på en NRK Satiriks-artikkel som ble publisert på NRKs nettsider mandag klokken 12.19, samme dag som Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.

I saken gjør Satiriks-redaksjonen et poeng av at gårsdagens utvikling ikke kom som en overraskelse på mange andre enn Tom Hagen selv.

«– Tenk at det var meg! Ektemannen! Hvem skulle trodd? Jeg tenkte bare «hva med brevet og kravet om løsepenger?» Kidnapperne har jo selv skrevet at motivet var penger», skriver Satiriks-redaksjonen i saken.

Bare noen timer senere ble artikkelen slettet og fjernet fra NRKs nettsider, men ikke før både NRK og Satiriks-redaksjonen hadde rukket å dele den på Facebook-sidene sine.

Nå resulterer artikkelen bare i en feilmelding.

Fungerende underholdningsredaktør Christina Rezk Resar i NRK bekrefter overfor Kampanje at de har tatt bort artikkelen. I en e-post forklarer prosjektleder i NRK Underholdning, Liza Stokke, hvorfor artikkelen ble fjernet.

– Vi kom til at det var feil tidspunkt for en slik spøk, på en dag hvor det nettopp var tatt ut en alvorlig siktelse mot en person som nekter straffskyld i saken. Vi må også ta hensyn til andre i nær familie i en slik vurdering, skriver hun.

– Fikk NRK reaksjoner på artikkelen?

– Dette var en selvstendig redaksjonell vurdering og ikke grunnet klager.

NRK Satiriks er statskanalens satsing på satire og humor, men dette er ikke første gang NRK har endt opp med å angre på en av vitsene sine.

I fjor fikk NRK kraftig kritikk for en Satiriks-sketsj hvor ordet «jødesvin» ble tatt i bruk. De beklaget og tok bort sketsjen etter at den hadde samlet opp over 400 klager til Kringkastingsrådet.

I 2018 tok de bort saken «Derfor døde Lill-Babs» fra nettsidene sine, som ble lagt ut under ett døgn etter at den svenske artisten Barbro «Lill-Babs» Svensson døde. Da var begrunnelsen at det var for tidlig og at det gikk «unødvendig utover de pårørende», ifølge VG.

– Hvorfor skjer dette gang på gang?

– Vi mener det er viktig å drive skarp og aktuell satire, også om alvorlige nyhetssaker. Det er en vanskelig balansegang å gjøre dette uten at satiren blir unødig rammende, og noen ganger handler det også om tidspunkt for publiseringen. En vits kan være innafor å fortelle på et gitt tidspunkt, men mer upassende på andre tider. Det var det siste som var utslagsgivende i går, skriver Liza Stokke.

– Er det heldig at NRK til stadighet trekker Satiriks-artikler etter publisering?

– Satiriks publiserer en stor mengde artikler og innslag gjennom et år, og oppdraget deres er å være skarpe og aktuelle. Vi diskuterer innslag og artikler som kan være problematiske før publisering, men noen ganger hender det at satiren ikke treffer etter intensjonen. Da mener vi det er ryddigere å trekke en vits tilbake hvis vi ser at den ikke traff som den burde.

Saken er opprinnelig publisert på Kampanje.no