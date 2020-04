Neymars mor slo opp med ung modellkjæreste – hadde datet andre menn

Tidligere denne måneden la Neymars mor Nadine Goncalves (52) ut et bilde på Instagram av seg selv og sin nye flamme, den 23 år gamle modellen Tiago Ramos. Selv var superstjernen raskt ute med å gi moren sin varmeste støtte.

– Vær lykkelig mamma. Jeg elsker deg, kommenterte Neymar som selv er seks år eldre enn Ramos.

Ifølge Daily Mail jobber Ramos som modell og er en del av E-sport-laget 4K Easy. 23-åringen hadde lenge vært en stor fan av Neymar og det vakte oppsikt da det ble lekket meldinger som han hadde sendt til den brasilianske fotballhelten:

– Jeg følger med på kampene dine og blir veldig motivert. En dag håper jeg at jeg kan lese disse meldingene sammen med deg, være din venn og spille sammen. Jeg vet at en dag vil vi møtes, ettersom jeg er en drømmende person som ikke gir opp målene jeg har satt.

Men nå ser det ut som det er brutt ut brann i rosenes leir, bare knappe uken etter at moren kunngjorde forholdet. Ifølge au.sports.yahoo.com rapporterer flere brasilianske medier at Goncalves gjorde det slutt da hun fant ut at Ramos hadde datet en rekke menn før han innledet forholdet med henne. Blant annet skriver O Dia at Goncalves ble anmodet av familien om å gjøre det slutt da de ble gjort kjent med Ramos datinghistorie.