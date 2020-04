Superhelten som ble ofret under coronakrisen

Man kan ikke si at myndighetene i Singapore er redd for å prøve nye tiltak.

Søndag lanserte de fem superhelter som skulle bekjempe coronaviruset. Men en av figurene i Virus Vanguard falt raskt for eget grep. Etter bare ett døgn måtte serien skrotes etter sterke reaksjoner.

Det var en figur som fikk gjennomgå, Manchester United-supporteren «MAWA Man». Han hatet Liverpool så sterkt at det hadde gitt ham superkrefter.

MAWA Man kunne støte fra seg folk og objekter med blikket. Hans eneste svakhet var forsamlinger av ManU-supportere – opplevde han noe slikt måtte han slutte seg til dem.

Beklaget hele figuren



Men den egenskapen som altså ga superhelten unike krefter, førte også til hans endelikt. Reaksjonene fra Liverpool-supporterne var så negative at myndighetene nå har lagt det hele på is.

MAWA Man var skapt av Mas Shafreen som har grunnlagt kunstnerfelleskapet «Band of Doodlers». Shafreen valgte i dag å beklage hele figuren som hadde Liverpools logo med en overtydelig overstrykning på brystet.

Superhelter for en dag: Dr Disinfector, Fake News Buster, Must Always Walk Alone (Mawa) Man, Circuit Breaker, og Care-leh Dee. Foto: gov.sg

Han står i innlegget på Facebook også frem som supporter av laget som for tiden ledes av Ole Gunnar Solskjær, og sier at det skulle handle om å holde sosial avstand.

«Must Always Walk Alone»

Superhelten hadde fått et navn som spilte på «You'll Never Walk Alone», hymnen som assosieres med Liverpool Football Club. MAWA sto i stedet for «Must Always Walk Alone»

I sin forklaring sier Shafreen at meningen var at MAWA Man skulle erfare at coronaviruset ikke kunne bekjempes av en mann alene, men at det ville kreve felles innsats uavhengig av hvilket lag du heier på.

All omtale av de fem superheltene er nå for øvrig fjernet fra Singapores offisielle nettsted, gov.sg.