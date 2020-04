Ole Ivars-medlemmer for gamle for coronakompensasjon

Bandet går glipp av en rekke konserter i år. Normalt kan artister få kompensasjon gjennom regjeringens midlertidige ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, men det gjelder ikke for dem over 67 år, ifølge VG.

Dermed faller Ole Ivars' låtskriver, bassist og primus motor William Kristoffersen (68) utenfor ordningen. Det samme gjelder bandgründer Ole Ødegård (74) og Arne Willy Foss (73), som ble med i 1965.

– Det jeg ikke kan forstå, og enkelt akseptere, er at våre tapte inntekter som selvstendig næringsdrivende ikke kan kompenseres på noe vis, sier Kristoffersen til avisen.

Ifølge Kristoffersen har Ole Ivars mottatt minimalt med offentlig støtte gjennom sine 56 år på veien.

– Dette medfører at vi økonomisk blir straffet hardt som kulturarbeidere. Alle er såpass friske at vi har fortsatt videre ut over den tiden vi behøvde. Pensjonen hadde vi selvsagt mottatt uansett. Jeg har ingen forståelse for at vi må avfinne oss med dette, sier han.

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet sier at aldersgrensen speiler regelverket fra folketrygden.

– Aldersgrensen henger sammen med at alle har krav på alderspensjon fra folketrygden fra 67 år, sier han.