Forfatter Cecil Bødker er død

Det er familien som informerer om Bødkers bortgang i en epost til nyhetsbyrået Ritzau. Hun sovnet stille inn natt til søndag med sin mann og sine fire barn rundt seg. Hun etterlater seg også åtte barnebarn og flere oldebarn.

Hun vokste opp som en av seks søsken og skrev i alt 55 bøker, 21 av dem for barn.

Cecil Bødker er mest kjent for sine 14 barnebøker om den foreldreløse gutten Silas, der den første boka ble utgitt i 1967, og de andre fortsatte å komme over en periode på 50 år.

Silas-bøkene skilte seg ut idet Bødker beskrev et barn som et selvstendig individ – en person – og ikke som et generelt barn med et barns typiske væremåte.

Hun mottok en rekke priser, blant annet Gyldne Laurbær og Det Danske Akademis Store Pris. I 1999 stiftet hun sin egen barnelitterære pris, Silas Prisen, som deles ut annethvert år.

Bødker er den eneste danske forfatter som har blitt tildelt den internasjonale barnebokprisen H.C. Andersen-medaljen, ansett som en av de fremste utmerkelser innen barnelitteratur.

Hun debuterte med diktsamlingen «Luseblomster» i 1955, men det var novellesamlingen «Øjet» fra 1961, som for alvor fikk offentligheten til å legge merke til henne.