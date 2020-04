Her er verdens beste pressebilder

Det var den 19. juni i fjor at den japanske fotografen Yasuyoshi Chiba tok bildet som onsdag ble kåret til verdens beste pressefoto i kåringen «World Press Photo 2020».

Fotografiet viser en demonstrant i Sudan som resiterer et dikt, mens meddemonstranter står rundt ham og lyser opp den mørke himmelen med lys fra mobiltelefoner. Den unge mannen var en del av en større demonstrasjon som kjempet for å få en sivil overgangsregjering på plass i Sudan, etter at president Omar al-Bashir ble veltet og militæret tok makten i landet.

Juryen som kåret vinneren beskriver bildet som et symbol på håp.

– Særlig i tiden vi lever i, hvor det er mye vold og mange konflikter, så er det viktig å ha et bilde som inspirerer folk, sier juryleder Lekgetho Makola.

Det er den 63. gangen årets beste pressebilde har blitt kåret av World Press Photo Foundation.

Se flere av vinnerne under:

En 15 år gammel armensk jente fotografert på et asylmottak i Polen. Hun sitter i en rullestol med sine foreldre rundt seg og er rammet av resignasjonssyndrom, som ofte rammer traumatiserte barn i lange asylprosesser. Bildet fant førstepris i kategorien enkeltportretter. Foto: Tomek Kaczor / Duży Format / Gazeta Wyborcza / AP / NTB scanpix.

Beste bilde i kategorien "Sports Singles". Mark Blinch / NBAE / AP / NTB scanpix.

Romain Laurendeau vant førstepris i kategorien beste fotohistorie for sin bildedokumentar om unge i Algerie. Foto: AP / NTB scanpix.

En forretningsmann stuer vekk to anti-tank-granater på tampen av en utstillingsdag ved International Defence Exhibition and Conference (IDEX) i Abu Dhabi 18. februar 2019. Foto: AP / NTB scanpix-

Vinnerbildet fra kategorien "Environment Stories" er av dette hustaket, Amager Bakke, i nærheten av København. Foto: AP / NTB scanpix.

Vinnerbildet i kategorien "Contemporary Issues Singles" - er tatt av Esther Horvath fir avisen New York Times og viser en isbjørn og hennes unge som nysgjerrig besøker utstyret til forskere som undersøker konsekvensene av klimaendringer i Arktis. Foto: AP / NTB scanpix.

En mann holder opp en plakat i Shatin, Hongkong, under en protestaksjon i den kinesiske storbyen i september i fjor. Bildet var førstepris i kategorien "General News Stories". Foto: AP / NTB scanpix.

Vinnerbildet i kategorien "Nature Singles" ble funnet av Alain Schroeder og viser en død orangutang på rundt en måned, funnet ved siden av den skadde moren på en plantasje for palmeolje på den indonesiske øya Sumatra. Foto: AP / NTB scanpix.

Vinnerbildet i kategorien portretthistorier. Rezan (11) ble kidnappet av IS i 2014 og først befridd tidlig i 2019. Foto: The New York Times, AP / NTB scanpix.