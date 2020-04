Fall i reklamemarkedet etter coronautbruddet

I årets tre første måneder ble det omsatt reklame for 2,18 milliarder kroner, mot 2,37 milliarder kroner under de samme månedene i fjor.

– På grunn av avbestillingsregler med mer ser vi at tallene for første kvartal ikke er preget av coronasituasjonen, i alle fall svært lite preget. Når tallene for april måned skal inkluderes, så vil vi nok se det i langt større grad, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen i en pressemelding.

Dagspressen har det kraftigste reklamefallet med 27 prosent nedgang i første kvartal, fulgt av kinoene med 24 prosent nedgang. Kinoene stengte 12. mars, men det har vært noen filmvisninger på drive-in-kinoer også etter dette.