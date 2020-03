Massepermitteringer fra teatrene

598 ansatte blir helt eller delvis permittert fra Den Norske Opera & Ballett. Operaen har holdt stengt siden 12. mars for å hindre spredning av coronaviruset.

Nå avlyses også alle forestillinger, konserter og andre aktiviteter i april, opplyser operaen i en pressemelding.

– Vi får ikke utført oppdraget vårt slik situasjonen er nå. Coronapandemien rammer økonomien vår hardt, selv om vi mottar betydelig statsstøtte. Et stengt operahus og avlyste forestillinger er et stort inntektstap, sier administrerende direktør Geir Bergkastet.

Avhengig av egeninntekt

Også de andre kulturinstitusjonene i Oslo rammes hardt av permitteringer. Nationaltheatret har avlyst alle arrangement og varsler at 260 medarbeidere vil bli helt eller delvis permittert fra 14. april.

Teateret har planlagt å holde stengt ut april, men det er ukjent når det igjen vil kunne åpne for publikum, skriver teatret i en pressemelding.

– Vi er helt avhengige av egeninntekter for å kunne opprettholde en sunn drift. Når disse inntektene nå helt uteblir, er vi dessverre nødt til å sende ut permitteringsvarsler til mange av teatrets medarbeidere, sier Teatersjef Hanne Tømta.

Alt avlyst

250 medarbeidere ved Det Norske Teatret og 80 ansatte ved Oslo Nye Teater permitteres også med 80 prosent.

I tillegg permitterer også Oslo Nye Teater 30 medarbeidere helt, ifølge pressemeldinger fra teatrene.

– Billettinntektene ved teateret er for tiden rekordhøye og utgjør rundt 30 prosent av budsjettet. Det gjør teateret sårbart når vi må avlyse alt. Permittering av de ansatte har derfor tvunget seg fram for å berge Det Norske Teatret og arbeidsplassene gjennom denne krisen, sier direktør Hans Antonsen.

– Grunnløst å permittere alle

Fagforbundet Teater og Scene (FTS) er ikke enig i at det finnes saklig grunn til å permittere de ansatte i det omfanget som er blitt gjort.

– At publikumsrettet aktivitet bortfaller betyr ikke at virksomhetene må innstille all annen aktivitet, skriver FTS i en pressemelding.

De krever at ansatte som kan sysselsettes på en fornuftig måte, for eksempel i driften på verkstedene, fortsatt skal stå i jobb.