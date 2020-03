«Skavlan» fortsetter på TV 2

I desember 2018 meldte programmet sin overgang fra NRK til TV 2. En drøy måned senere hadde det premiere på TV 2, der det nå skal fortsette i to år til.

«Skavlan» er Nordens største talkshow og kommer fremover til å bli sendt hver høst på TV 2 og SVT.

– Programmet er en viktig del av vår profil, og gir oss et mer komplett tilbud både på TV 2 Sumo og på TV 2 lørdag kveld. Jeg er veldig glad for at TV 2 nå får sende «Skavlan» hver høst fremover, sier Solbrække i en pressemelding.

Programlederen selv gleder seg stort til fortsettelsen.

– Vi skal fortsette å tilby innhold og gjester man ikke ser i andre programmer, blant annet ved at vi spiller inn show utenfor Norden. Det er minst like utfordrende og moro nå som da vi begynte.