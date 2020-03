TV-stjernen fyrer løs mot «ignorante» briter: – De er alle idioter

Fredag forrige uke innførte britiske myndigheter flere tiltak mot coronaviruset. Skolene stengte, samtidig som puber og treningssentre fikk beskjed om å stenge dørene.

I tillegg oppfordres innbyggerne til å holde seg innendørs og holde fysisk avstand når de oppholder seg ute.

I helgen har imidlertid tusenvis av briter oppsøkt parker og markedsplasser. Det har fått programleder Piers Morgan i «Good Morning Britain» til å tenne på alle pluggene.

Han har lite til overs for personer som ikke følger myndighetenes oppfordring.

– Hva feiler det folk? Hvorfor vil du være en av de idiotene, seriøst? Forstår du ikke hva som skjer i dette landet. Forstår du ikke hvor alvorlig dette er, sa han under sendingen ifølge Daily Mail.

– De er ignorante

Hittil er det 5.018 bekreftede coronasmittede i Storbritannia, og 240 dødsfall.

Under tv-sendingen mandag morgen ble det vist flere bilder av fulle parkeringsplasser i parker og folksomme markeder.

Et blomstermarked i London var populært blant innbyggerne i helgen. Foto: ANIEL LEAL-OLIVAS / AFP / NTB scanpix

– Se på dette, det er markedsplasser. Hvorfor er de åpne? Ingen trenger å gå til en markedsplass nå. Ingen trenger å gå til et turistområde. Ingen trenger å gå i grupper og drikke vin i parker, sa han opprørt.

Flere parker ble stengt som følge av at innbyggerne ikke holdt fysisk avstand.

– Ja, de er alle idiot. Ja, de risikerer sitt eget og andre personers liv. Ja, de er ignorante, de forstår det ikke, de skjønner det ikke. Denne bomben går nå av i landet og får hjelp av menneskene som ikke hører etter, sier han.

Vurderer nye tiltak

Storbritannias statsminister Boris Johnson uttalte i helgen at myndigheten vil se nærmere på regelverket for å hindre store ansamlinger av folk.

­

Mange tok turen til Battersea Park i London. Søndag ble det bekreftet at flere parker ble stengt som følge av at folk ikke overholdt avstandsreglene. Foto: NTB scanpix

– Jeg tror ikke du trenger å bruke fantasien så veldig mye for å skjønne hva vi kanskje må gjøre, og vi kommer til å tenkte på dette de neste 24 timene, sa han søndag ifølge The Telegraph.

I Spania har coronaviruset spredt seg raskt, og myndighetene har innført svært strenge tiltak for å få kontroll over situasjonen. Portforbud er innført, og militæret er satt inn for å passe på at folk holder seg innendørs. Skoler, universiteter, offentlige institusjoner og de fleste butikker er stengt.

Johnson har tidligere uttalt at det ikke er aktuelt med portforbud, men søndag sa statsministeren at han vil vurdere å innføre slike tiltak i det øyeblikket de vil ha størst mulig effekt.

– Vi behøver å tenke på tiltak som er innført andre steder, andre land, er blitt presset til å innføre begrensinger på hvor folk kan bevege seg, sa han.

Europa er episenter



Storbritannia har bedt 1,5 millioner personer i risikogruppen om å isolere seg i opptil tre måneder i et forsøk på å unngå viruset. Risikogruppen inkluderer personer med leukemi, alvorlige luftveissymptomer og organtransplantasjoner.

Der det er nødvendig kan pasienter få hjelp til mat og medisiner, heter det i en uttalelse fra regjeringen.

Ifølge FN er det i 2020 7,8 milliarder mennesker i verden, og nå holdes nesten 1 milliard innendørs på grunn av viruset.

De første tilfellene av viruset ble oppdaget i byen Wuhan i Kina. Episenteret for virusutbruddet er nå i Europa, ifølge WHO.