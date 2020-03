Eurovision 2020 avlyses på grunn av pandemien

– På grunn av usikkerheten som følge av spredningen av covid-19 rundt om i Europa, og restriksjonene fra myndigheter i deltakerlandene og nederlandske myndigheter, har vi tatt den vanskelige avgjørelsen om at det er umulig å avholde arrangementet som planlagt, heter det i en uttalelse fra Den europeiske kringkastingsunion (EBU).

EBU skriver videre at de er knust over at finalen likevel ikke kan gå som planlagt, og at de har undersøkt mange alternativer de siste ukene for å hindre en avlysning.

Finalen skulle etter planen holdes i midten av mai. EBU er nå i samtaler med arrangørene i Rotterdam om å holde finalen i 2021 her i stedet.

Full forståelse

Ulrikke Brandstorp vant årets norske finale og skulle dermed representere Norge i Nederland med låta «Attention». Hun sier i en pressemelding at hun har full forståelse for avgjørelsen.

– Vi har gledet oss helt ekstremt mye til å kunne representere Norge i Rotterdam, men akkurat nå handler det om viktigere ting enn en musikkonkurranse, det står om liv og helse, sier hun.

– Jeg er naturligvis også lei meg, men nå må jeg sette meg ned sammen med NRK og finne ut mer om hva dette betyr, sier Brandstorp.

Trenger tid

MGP-sjef Stig Karlsen sier at det er naturlig at finalen avlyses sånn som situasjonen er nå.

– Jeg tror det vil være bred forståelse for denne avgjørelsen, både blant publikum, artister og alle andre som er involvert i årets arrangement, sier han.

De hadde onsdag ettermiddag akkurat blitt kjent med avgjørelsen og trenger tid til å se nærmere på hva dette betyr, ifølge Karlsen.

– Dette er naturligvis leit for alle som har gledet seg til Eurovision og ikke minst Ulrikke som var klar for avreise for å representere Norge. Vi vil komme tilbake med informasjon så fort vi har noe å dele, sier Karlsen.