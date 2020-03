Tidligere barnestjerne (21) drept i bilulykke

I den amerikanske TV-serien «Den syvende himmel» som gikk på TV fra 1996 til 2007, møtte vi den protestantiske prestefamilien Camden i den fiktive byen Glenoak.

Serien tar opp store og små problemer og kjæresteliv, og dreide seg rundt pastor Eric Camden, hans kone Annie og deres fem barn som med tiden ble til syv da tvillingene Samuel og David gjorde sin entre.

Lorenzo Brino spilte rollen som David Camden og ble sammen med tvillingbroren Nikolaset et kjent ansikt. Men da serien ble avsluttet i 2007, la samtidig Brino opp som skuespiller.

Tidlig om morgenen den 9. mars mistet Brino kontrollen over bilen sin og smalt inn i en stolpe i Yucaipa, California. 21-åringen ble erklært død på stedet, heter det i en pressemelding fra San Bernardino County Sheriff's Department.

«Til min fantastiske og sprø bror. Du er kanskje borte, men det er sant når folk sier «borte men aldri glemt », skrev søsteren Myrinda «Mimi » Brino i en Instagram-post.

«Den syvende himmel» har vært vist i en rekke land, her i Norge gikk den først på TV2, senere var den å se på TV Norge.

Men i 2014 publiserte nettstedet TMZ et lydopptak der det kom frem at at Stephen Collins, som spilte prest og familiefar, hadde blottet seg for flere mindreårige jenter. Videre tilsto han på båndet at han hadde latt en 11-årig jente beføle ham.

Da nyheten sprakk, førte det til at en representant for TV Guide Network bekreftet at TV-serien skulle tas av amerikanske skjermer for godt. Også her hjemme forsvant den fra norske TV-skjermer etter at anklagene mot skuespilleren ble kjent.

I dag lever Collins et tilbaketrukket liv i Iowa etter at han giftet seg med en 32 år gammel tysk fan. Skuespillerkarrièren er knust, i stedet bruker han ifølge Daily Mailtiden på daglig meditasjon.