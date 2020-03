Raja: Vi jobber intenst med en krisepakke for å redde kulturlivet

Lørdag presenterte han et av regjeringens første tiltak innen kultursektoren, et tiltak som er ment å skape stort albuerom for frivilligheten i Norge.

Frivillige organisasjoner vil beholde statlige tilskudd som de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta, uavhengig av om arrangementene kan gjennomføres eller ikke. Beslutningen gjelder for tilskudd under alle departementer.

– Frivilligheten er en bærebjelke i Norge og favner alle samfunnsområder, sier kulturministeren.

Bekymret for inntekt

Den siste tiden har både store og små arrangementer innenfor kultur- og idrettssektoren blitt avlyst i tur og orden. Coronaepidemien lammer kulturlivet hardt, noe som bekymrer Raja.

– Rundt 80 prosent er selvstendig næringsdrivende, altså frilansere som går fra oppdrag til oppdrag. Om de mister et oppdrag, så kan en hel månedslønn ryke, sier han til NTB.

Raja sier at han har forståelse for at mange frilansere nå er bekymret over sin fremtidige økonomiske situasjon, og han understreker at Kulturdepartementet nå jobber intenst med en krisepakke.

– Vi jobber målrettet med tiltak som kan hjelpe frilanserne. En ny pakke vil være på plass så snart den er klar, sier kulturministeren.

Billettdugnad

Magasinet Altså står bak emneknaggen #ingenrefusjon, som i disse dager sirkulerer i flere sosiale medier. Emneknaggen oppfordrer publikum til å la være å kreve tilbake penger for billetter til avlyste arrangementer.

Tusenvis av nordmenn har delt det opprinnelige innlegget.

– Jeg blir rørt over en sånn solidaritetsaksjon. Folk er så glade i sine lokale arrangementer at de gjerne betaler den billetten. Det fritar ikke staten, vi skal gjøre vår del, men det å se at folk tar del i en slik dugnad, det er fantastisk, sier Raja.

Virtuell konsertarena

I vakuumet av konserter og kulturarrangementer har musiker og journalist Filip Roshauw sammen med noen venner opprettet Facebook-gruppa Brakkesyke 2020. Den er ment å fungere som en virtuell konsertarena hvor man kan strømme konsertopplevelser på nett, og den er dermed nå trolig blant de få konserttilbudene i landet.

– Her kan folk få en liten konsertopplevelse og vippse om de ønsker det. Det er riktignok ingen betalingsplikt, men dette er den kreativiteten som jeg ønsker å løfte fram fra det norske kulturlivet, sier Raja.

– Det aller viktigste for regjeringen i denne situasjonen er å redde flest mulig liv, selvfølgelig. For min del handler det om å redde kulturlivet og frivilligheten, sier Raja.