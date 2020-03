Alf Cranner er død

Det opplyser Kragerø & Drangedal begravelsesbyrå på vegne av pårørende i en pressemelding til NTB tirsdag ettermiddag.

Alf Cranner var visedikter og sanger. Han ble regnet som en av de viktigste drivkreftene bak den norske visebølgen i 1960- og 1970-årene og fikk med det betydning for utviklingen av norsk visekunst.

Folkekjære sanger

Cranner er kjent for flere populære visetolkninger og visemelodier, blant annet til «Å, den som var en løvetann» med tekst av Alf Prøysen, «Bare skrap» og «Den skamløse gamle damen» med tekst av Klaus Hagerup og «Sjømannsvise» med tekst av Harald Sverdrup.

Mest kjent er han kanskje for «Din tanke er fri», en sveitsisk-tysk folkevise som han oversatte til norsk. Sangen som hyller tanke- og ytingsfrihet, er senere blitt en signatursang for sekulær humanisme her til lands.

– Trist å motta nyheten om Alf Cranners bortgang. Takk for alt du ga til norsk visemusikk, og for at du dedikerte ditt liv til kunsten og kulturen, skriver kulturminister Abid Q. Raja (V) på Twitter.

Comeback

Cranner var aktiv som artist til det siste og ga ut sitt siste album «Presang» i fjor. Det ble lagt i samarbeid med Knut Reiersrud.

Da fant Cranner et ukjent Inger Hagerup-dikt som ble til sangen «Hun skrev sitt liv».

I forbindelse med comebacket omtalte Reiersrud visesangerens stemme som «den varmeste stemmen vi har».

En av Cranners siste opptredener var på Osafestivalen på Voss i oktober. Han hadde flere opptredener planlagt denne våren, men de ble nylig avlyst.

Hederspris

I 2018 ble han tildelt Anders Jahres hederspris.

– Med hedersprisen til Alf Cranner ønsker Stiftelsen å fremheve den rike, norske tradisjonen av visekunst og sangpoesi som har utviklet seg fra 1960-tallet fram til i dag. Cranner var en nyskapende og raus inspirator av nye retninger i denne bølgen. Det understrekes av de mange originale representantene for norsk visekunst som kom etter ham. I sitt 82. år er han fortsatt i full aktivitet med konserter og kommende plateinnspilling, het det fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse i forbindelse med tildelingen.

